В Краснооктябрьском районе ищут свидетелей наезда на молодого волгоградца

В воскресенье в Краснооктябрьском районе города Волгограда под колесами неустановленного автомобиля едва не погиб 23-летний волгоградец.

Наезд на молодого человека был совершен накануне примерно в 23.30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сразу после происшествия водитель скрылся. А очевидцы ДТП вызвали пострадавшему пешеходу «скорую». Он был госпитализирован в больницу.