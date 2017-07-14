В Краснооктябрьском районе ищут свидетелей наезда на молодого волгоградца
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: drivemir.ru
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В воскресенье в Краснооктябрьском районе города Волгограда под колесами неустановленного автомобиля едва не погиб 23-летний волгоградец.
Наезд на молодого человека был совершен накануне примерно в 23.30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сразу после происшествия водитель скрылся. А очевидцы ДТП вызвали пострадавшему пешеходу «скорую». Он был госпитализирован в больницу.
В настоящее время сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя. Очевидцев и свидетелей этого происшествия, а также лиц, имеющих записи с видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам: 93-21-31, 93-77-75.
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