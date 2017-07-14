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В Котово водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на дороге
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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В Котово водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на дороге
Сегодня, 10:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Om1.ru
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