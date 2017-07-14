В Котово водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на дороге

В минувшее воскресенье в городе Котово Волгоградской области в результате наезда автомобиля «ВАЗ-21110» погиб 63-летний местный житель.

Трагедия произошла в 22.20 напротив дома №11 по улице Нефтяников.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, управлявший «Ладой» 61-летний водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого месте.