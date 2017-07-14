В Камышине замначальника колонии привлек подчиненных к ремонту своего дома

В городе Камышине Волгоградской области следователи завели дело на бывшего заместителя начальника колонии – начальника отдела охраны исправительного учреждения. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года подозреваемый привлекал подчиненных к благоустройству своего домовладения.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, как минимум 7 сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажеров в обозначенные периоды времени выполняли работы по строительству и отделке загородного дома своего начальника.

От выполнения своих прямых обязанностей сотрудники были освобождены, но зарплата из бюджета колонии им начислялась регулярно и в полном объеме. Общая сумма составила более 200 тысяч рублей.

Преступная деятельность полковника внутренней службы была пресечена в результате совместной работы следователей городского подразделения СКР, а также оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального управления ФСИН России.

Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.