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В Камышине пенсионерка дала взаймы незнакомцам на улице 190 тысяч рублей
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В Камышине пенсионерка дала взаймы незнакомцам на улице 190 тысяч рублей
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: day.org.ru
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