В Камышине пенсионерка дала взаймы незнакомцам на улице 190 тысяч рублей

По словам пенсионерки, днем ранее возле больницы на улице Мира к ней подошли двое молодых мужчин лет 30 азиатской внешности. Они представились жителями Казахстана и сообщили, что их родственник попал в ДТП и ему требуется дорогостоящая операция. Прямо сейчас они не могут собрать нужную сумму, и поэтому попросили пожилую женщину дать им взаймы деньги. При этом они пообещали вернуть их с процентами на сберегательную книжку.
Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», сердобольная пенсионерка передала незнакомцам 190 тысяч рублей. Но, придя на следующий день в банк, она узнала, что никаких денег не поступало. И тогда женщина решила обратиться в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).