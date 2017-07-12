В Камышине пенсионерка дала взаймы незнакомцам на улице 190 тысяч рублей

В минувшее воскресенье в полицию города Камышина обратилась 76-летняя местная жительница, пострадавшая от действий мошенников.

По словам пенсионерки, днем ранее возле больницы на улице Мира к ней подошли двое молодых мужчин лет 30 азиатской внешности. Они представились жителями Казахстана и сообщили, что их родственник попал в ДТП и ему требуется дорогостоящая операция. Прямо сейчас они не могут собрать нужную сумму, и поэтому попросили пожилую женщину дать им взаймы деньги. При этом они пообещали вернуть их с процентами на сберегательную книжку.