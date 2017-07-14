В калачевском хуторе в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело хозяина

Минувшей ночью в хуторе Новоляпичев Калачевского района во время пожара в частном доме погиб его 58-летний хозяин.

Местные жители вызвали спасателей в 23.23. На место происшествия сразу же выдвинулись расчеты 39-й пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в кирпичном доме размером 6х5 метров по всей площади горела деревянная обрешетка крыши.

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло почти полтора часа. В сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина 1959 года рождения.

Причина пожара пока еще устанавливается.

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