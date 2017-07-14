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В калачевском хуторе в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело хозяина
Сюжеты:
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В калачевском хуторе в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело хозяина
Сегодня, 09:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: нд29.рф
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