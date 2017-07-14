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В Иловлинском районе задержали 40-летнего мужчину с мешком конопли
Сюжеты:
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В Иловлинском районе задержали 40-летнего мужчину с мешком конопли
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: tv-mig.ru
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