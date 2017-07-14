В Иловлинском районе задержали 40-летнего мужчину с мешком конопли

В Иловлинском районе Волгоградской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские задержали 40-летнего жителя села Лог, который заготавливал дикорастущую коноплю.

Мужчина уже успел набить полный мешок наркосодержащим растением. При личном досмотре у него было обнаружено 160 частей конопли, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее судимый местный житель в содеянном сознался. При этом пояснил, что собирал коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Теперь сборщику конопли по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

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