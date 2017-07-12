В Гумраке работник ударил топором по голове свою работодательницу

В волгоградскую больницу из поселка Гумрак с травмой головы поступила 40-летняя местная жительница. Об увечьях явно криминального характера вскоре узнали и в полиции

На расспросы правоохранителей пострадавшая сказала, что ее ударили топором и похитили деньги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Он был нанят потерпевшей для проведения ремонтных работ в ее домовладении.

Выяснилось, что в тот день мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения стал требовать у хозяйки деньги, но получил отказ. После этого он схватил топор и ударил им женщину по голове. Затем разбойник похитил 25 тысяч рублей, сотовый телефон и скрылся.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ (разбой). Теперь мужчину могут посадить на 10 лет – таково максимальное наказание по этой статье.

Злоумышленник задержан и на период следствия будет находиться под арестом.

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