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В Гумраке работник ударил топором по голове свою работодательницу
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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В Гумраке работник ударил топором по голове свою работодательницу
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: chita.ru
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