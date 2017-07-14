В Дзержинском районе сожгли автомобиль Daewoo Nexia

В минувшее воскресенье в Дзержинском районе города Волгограда полностью сгорел автомобиль «Daewoo Nexia» 1999 года выпуска.

Сообщение о пожаре городские сотрудники МЧС получили в 17.21.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, иномарка, припаркованная на улице 8-ой Воздушной Армии, горела по всей площади.

Расчеты 15-й пожарно-спасательной части сбили с машины огонь буквально за несколько минут. Но автомобиль успел серьезно обгореть и вряд ли подлежит восстановлению.