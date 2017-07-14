В Дзержинском районе сожгли автомобиль Daewoo Nexia
Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: glavnayatema.com
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В минувшее воскресенье в Дзержинском районе города Волгограда полностью сгорел автомобиль «Daewoo Nexia» 1999 года выпуска.
Сообщение о пожаре городские сотрудники МЧС получили в 17.21.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, иномарка, припаркованная на улице 8-ой Воздушной Армии, горела по всей площади.
Расчеты 15-й пожарно-спасательной части сбили с машины огонь буквально за несколько минут. Но автомобиль успел серьезно обгореть и вряд ли подлежит восстановлению.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Пожарные считают, что причиной возгорания был поджог.
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