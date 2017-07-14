В Чернышковском районе алиментщицу ждет тюрьма за долги в 700 тысяч рублей

Жительницу Чернышковского района настолько не интересовала судьба собственного ребенка, что она за много лет накопила долги по алиментам на сумму более 700 тысяч рублей.

Должница все это время вела асоциальный образ жизни, постоянного места жительства не имела. И, конечно, у нее не было никакого имущества, за счет которого можно было бы погасить долг, рассказали в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

Женщину уже привлекали к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ, назначив ей 50 часов обязательных работ. Хоть и принудительно, но она отработала свое наказание. Правда, так и продолжила уклоняться от своих родительских обязательств, увеличивая свой долг.