Тысячи рулонов туалетной бумаги не дают проехать волжанам по автодороге №6

В Волжском гигантская пробка. На автодороге №6 водители пытаются лавировать между гор из туалетной бумаги. Белоснежные «вершины» практически полностью перекрыли все полосы. Машины разъезжаются на обочине.

«Автор» происшествия - небольшой фургон, груженый туалетной бумагой, кузов которого возьми, да развались по дороге. Ни с того ни с сего.

Рассыпался короб искусно, по швам: дверь осталась лежать на проезжей части, боковушки отошли и покосились в разные стороны. Под натиском ветра «мягкая как перышко» разлетелась в разные стороны - все несколько тысяч рулонов.

Фото: ВК, "Жесть Волгограда"

Сейчас водитель ветхого фургона пытается собрать рулоны с минимальной потерей и ущербом - товар как-никак, причем не дешевый.