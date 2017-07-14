Тысячи рулонов туалетной бумаги не дают проехать волжанам по автодороге №6
Сегодня, 12:01ПроисшествияМарина СабадашФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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В Волжском гигантская пробка. На автодороге №6 водители пытаются лавировать между гор из туалетной бумаги. Белоснежные «вершины» практически полностью перекрыли все полосы. Машины разъезжаются на обочине.
«Автор» происшествия - небольшой фургон, груженый туалетной бумагой, кузов которого возьми, да развались по дороге. Ни с того ни с сего.
Рассыпался короб искусно, по швам: дверь осталась лежать на проезжей части, боковушки отошли и покосились в разные стороны. Под натиском ветра «мягкая как перышко» разлетелась в разные стороны - все несколько тысяч рулонов.
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Фото: ВК, "Жесть Волгограда"
Сейчас водитель ветхого фургона пытается собрать рулоны с минимальной потерей и ущербом - товар как-никак, причем не дешевый.
Если жители города-спутника и мечтают о грузовике с пряниками, то они на правильном пути. Средства гигиены - тоже неплохо.
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