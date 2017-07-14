Суд рассмотрит вопрос об аресте виновника смертельной аварии с такси

Стали известны новые подробности смертельной аварии с участием такси, в которой погиб 44-летний водитель последнего.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», данное ДТП спровоцировал 39-летний водитель автомашины «УАЗ», который накануне вечером сел пьяный за руль и, проехав на ул.Лазоревой на красный свет, протаранил такси Kia Rio.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в отношении виновника аварии - жителя Ставропольского края, находившегося за рулем служебной машины, возбуждено уголовное дело.