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Суд рассмотрит вопрос об аресте виновника смертельной аварии с такси
Сюжеты:
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Суд рассмотрит вопрос об аресте виновника смертельной аварии с такси
Сегодня, 10:36ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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