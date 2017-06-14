Резонансное дело по обвинению Брудного передано в Центральный аппарат СК

О громком задержании волгоградского предпринимателя Виталия Брудного стало известно 12 июня.

Это произошло в Краснодарском крае в поселке Лазоревское. Причем к задержанию привлекались не только полицейские Краснодарского края, но и сотрудники ФСБ. Спустя несколько дней подозреваемого под конвоем доставили в Волгоград.

С самого начала об этом деле было известно немногое. По неофициальной версии Брудный-младший подозревается в покушении на убийство известного волгоградского спортсмена Владимира Поташкина. Последний пережил сразу три покушения. Одно из них, которое по неподтвержденным данным и вменяют Брудному, произошло еще в октябре 2015-го года рядом со зданием волгоградского цирка на турнире по боксу. Тогда Поташкина пытались взорвать с помощью гранаты. Но в последний момент киллер не сделал решающего шага, поскольку Поташкин был с ребенком.

Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая в разговоре с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» подтвердила факт расследования уголовного дела в отношении Брудного, но не назвала конкретных статей, по которым Брудный проходит подозреваемым. Наталия Куницкая также отметила, что на днях это дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ, и заниматься им будут уже не волгоградские, а московские следователи.