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Резонансное дело по обвинению Брудного передано в Центральный аппарат СК
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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Резонансное дело по обвинению Брудного передано в Центральный аппарат СК
Сегодня, 16:06ПроисшествияВиталий КошелевФото: mpurtov.ru
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