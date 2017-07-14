Под Волгоградом мужчина умер в душной маршрутке

Трагично закончилась поездка на маршрутке для 66-летнего жителя хутора Песчанка Иловлинского района.

18 июля мужчина отправился из родного хутора в райцентр. Он собирался посетить местный рынок, а затем зайти к лечащему доктору - у селянина было заболевание сердечно-сосудистой системы. В качестве средства перемещения мужчина выбрал маршрутку.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» » и.о. руководителя Иловлинского СО СУ СКР по Волгоградской области Александр Андронов, как только «ГАЗель» отъехала от конечной остановки в сторону Иловли, один из пассажиров почувствовал себя плохо. Водитель «ГАЗели» изменил маршрут и повез больного пассажира прямиком в расположенный неподалеку центр медицины катастроф. Но оказать помощь нуждающемуся медики не успели, мужчина скончался.