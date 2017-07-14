На юге Волгограда пьяный отец ножом вспорол живот своему сыну

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 54-летний отец потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек приехал к своему отцу по просьбе родственников, чтобы успокоить его. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, глава семейства вел себя агрессивно. После просьб и уговоров сына успокоиться и лечь спать, он схватил нож и нанес ему множественные удары в область живота.
Присутствующие в квартире родственники вызвали медиков. Сейчас потерпевший прооперирован, его жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос о его аресте.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.