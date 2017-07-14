На юге Волгограда пьяный отец ножом вспорол живот своему сыну

Накануне поздно вечером в больницу Красноармейского района города Волгограда с множественными ножевыми ранениями поступил 27-летний местный житель. О чем медики сразу сообщили в полицию.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 54-летний отец потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек приехал к своему отцу по просьбе родственников, чтобы успокоить его. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, глава семейства вел себя агрессивно. После просьб и уговоров сына успокоиться и лечь спать, он схватил нож и нанес ему множественные удары в область живота.

Присутствующие в квартире родственники вызвали медиков. Сейчас потерпевший прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос о его аресте.