В Волжском сгорели два частных дома

В результате пожаров никто не пострадал. Однако дома очень сильно повреждены огнем.

Первый звонок о возгорании в пожарно-спасательную службу поступил накануне в 16:00. К приезду на место происшествия пожарной бригады частный дом был охвачен огнем по всей площади. Пожарные боролась с огнем не более 20 минут. Причиной пожара по предварительной версии стало короткое замыкание электропроводки.

Второй вызов садового некоммерческого товарищества на телефон пожарной службы поступил в 23:30. Горел дачный домик по всей площади. Справиться с возгоранием пожарным расчётам 13-й пожарно-спасательной части удалось быстро, и в 23-50 огонь уже полностью был ликвидирован.