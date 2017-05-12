В Волжском автоледи на иномарке едва не погибла в ДТП на перекрестке

Накануне в городе-спутнике Волгограда на перекрестке столкнулись две иномарки, в одной из которых серьезно пострадала 30-летняя женщина-водитель.

В первом часу ночи, управляя автомашиной «Fiat», автоледи ехала по улице Пионерской в сторону ул.Карбышева. На пересечении с улицей Дружбы она столкнулась с автомобилем «Chery», который направлялся в сторону Бульвара Профсоюзов.

Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, проезжая перекресток, автоледи не предоставила преимущество в движении другой иномарке.

В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

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