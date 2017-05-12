В Волжском автоледи на иномарке едва не погибла в ДТП на перекрестке
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне в городе-спутнике Волгограда на перекрестке столкнулись две иномарки, в одной из которых серьезно пострадала 30-летняя женщина-водитель.
В первом часу ночи, управляя автомашиной «Fiat», автоледи ехала по улице Пионерской в сторону ул.Карбышева. На пересечении с улицей Дружбы она столкнулась с автомобилем «Chery», который направлялся в сторону Бульвара Профсоюзов.
Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, проезжая перекресток, автоледи не предоставила преимущество в движении другой иномарке.
В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
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