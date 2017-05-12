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В Волжском автоледи на иномарке едва не погибла в ДТП на перекрестке
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском автоледи на иномарке едва не погибла в ДТП на перекрестке
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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