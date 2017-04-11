В Волгограде заблокировали 9 сайтов, торговавших поддельными документами

По требованию волгоградской прокуратуры Центральный районный суд запретил распространение незаконной информации о продаже фиктивных документов для получения кредитов и пособий, а также трудоустройства на 9 интернет-сайтах.

Эти ресурсы в сети были выявлены работникам и прокуратуры в рамках интернет-мониторинга. На сайтах всем желающим была доступна информация о возможности приобретения фиктивных документов – справок о доходах, в том числе по форме 2-НДФЛ, справок о месте работы, трудовых и медицинских книжек, медицинских справок и т.д.

«Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, сбыт и использование такого документа являются преступлениями, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 324 и 327 Уголовного кодекса РФ», – пояснила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

После удовлетворения судом иска городского прокурора все девять сайтов заблокированы органами Роскомнадзора.

В настоящее время проводится процессуальная проверка для выявления возможных фактов совершения преступных действий с использованием поддельных документов.

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