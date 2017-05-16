В Волгограде военного- контрактника забили до смерти из-за ревности

Следователи СО по Городищенскому району вместе с полицейскими сыщиками в деталях установили картину преступления.

Вечером 18 мая 2017 года давний знакомый 22-летнего военного Владимира Колесникова и соперник в борьбе за сердце девушки 27-летний Марк Н. вместе со своими сообщниками подкараулил потерпевшего на улице в Дзержинском районе Волгограда. Спортивная подготовка не спасла Владимира - без лишних разговоров Марк Н. стал избивать соперника, а его сообщники 16-ти и 19-ти лет удерживали мужчину. Смертельным оказался удар кирпичом по голове военного. Затем душегубы вывезли труп в Городищенский район, где, сняв с него обмундирование, закопали.

После этого преступники стали запутывать следы. Марк Н. с помощью смс-сообщения, отправленного с телефона погибшего, назначил возлюбленной соперников встречу и попросил её спуститься к своему подъезду. На свидание он явился в военной форме и противогазе. В роли Владимира Марк накинулся на молодую особу с кулаками, чтобы девушка возненавидела убитого и позвонила Марку. Так и произошло, и убийца пришел утешать подругу уже в гражданской одежде.