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В Волгограде военного- контрактника забили до смерти из-за ревности
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде военного- контрактника забили до смерти из-за ревности
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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