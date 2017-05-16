В Волгограде водители за сутки сбили двух пешеходов – девушку и пенсионерку

В минувший вторник в Волгограде зарегистрировано два наезда на пешеходов. Оба ДТП произошли в вечернее время.

В 17-20 в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина напротив дома №203 под колеса автомобиля «Suzuki» попала 17-летняя девушка.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 54-летний водитель иномарки наехал на волгоградку, когда она шла по пешеходному переходу. С места происшествия девушку с травмами отвезли в больницу.

Место ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Еще один наезд на пешехода был совершен в 19-20 в Красноармейском районе. В этом случае пострадала 71-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.

Полицейским известно, что пешехода сбил автомобиль «ВАЗ-2106». С места происшествия водитель скрылся, сейчас ведется его розыск.

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