В Волгограде у голого мужчины на сплит-системе нашелся последователь

Еще один трудно объяснимый с точки здравого смысла инцидент произошел сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда на улице Вучетича, 10.

Видео Видео: Алексей Фельгер, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

По пояс обнаженный мужчина более двух часов стоял на карнизе дома, еле-еле удерживаясь за сплит-систему, приставил к горлу нож и угрожал самоубийством. Переговоры с неадекватным волгоградцем продолжались более двух часов, пока он, наконец, не уронил нож, а затем спасатели и полицейские буквально за ноги стащили его вниз, поскольку высота была небольшой.

Мужчину передали в руки медиков. Предположительно, он находился под воздействием психотропных веществ и, скорее всего, будет доставлен в областной наркодисансер. К слову, накануне туда же привезли голого мужчину, снятого со стены дома №50 по улице Землячки. Возможно, оба волгоградца найдут общие темы для разговора и поделятся друг с другом необычным опытом.

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