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В Волгограде голый мужчина на сплит-системе не остался не замеченным
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде голый мужчина на сплит-системе не остался не замеченным
Сегодня, 07:45ПроисшествияФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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