В Волгограде голый мужчина на сплит-системе не остался не замеченным

Голый мужчина вцепился в сплит-систему на фасаде многоэтажки и отказывался покидать насиженное место. Спасательная операция по словам очевидцев, которые поделились своими впечатлениями в популярной группе в соцсети, длилась около часа. В ходе переговоров спасатели уговорили волгоградца залезть в окно, а затем передали врачам скорой помощи. Известно, что перед тем, как оказаться голышом на сплит-системе, мужчина сначала разбил стекла в своей квартире, а затем перебрался на соседний балкон и чужую сплит-систему.
Действия мужчины стали сразу же поводом для шуток с намеком на неожиданно завершившееся с приходом мужа любовное приключение. По другой более правдоподобной версии, неадекватный воллгоградец находился в состоянии наркотического опьянения.