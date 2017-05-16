В Волгограде голый мужчина на сплит-системе не остался не замеченным

23 мая около семи часов вечера сотрудникам «Городской службы спасения», прибывшим по адресу ул. Земячки, 50, пришлось разбираться в экстремально-пикантной ситуации.

Голый мужчина вцепился в сплит-систему на фасаде многоэтажки и отказывался покидать насиженное место. Спасательная операция по словам очевидцев, которые поделились своими впечатлениями в популярной группе в соцсети, длилась около часа. В ходе переговоров спасатели уговорили волгоградца залезть в окно, а затем передали врачам скорой помощи. Известно, что перед тем, как оказаться голышом на сплит-системе, мужчина сначала разбил стекла в своей квартире, а затем перебрался на соседний балкон и чужую сплит-систему.