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В центре Волгограда бывший зек выкопал 6 кустов дорогостоящих растений
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В центре Волгограда бывший зек выкопал 6 кустов дорогостоящих растений
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: jsadovod.ru
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