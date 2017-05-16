В центре Волгограда бывший зек выкопал 6 кустов дорогостоящих растений

Накануне в пятом часу утра в отдел полиции Центрального района Волгограда от местных жителей поступило сообщение о том, что в парке по улице Чуйкова неизвестный выкапывает растения.

Когда на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник уже собирался увезти похищенные с клумбы растения. Мужчина был задержан стражами порядка.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, похитителем оказался 43-летний ранее судимый за кражу местный житель. Его целью были дорогостоящие растения – он выкопал 3 куста барбариса и 3 куста самшита.

Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.