В центре Волгограда бывший зек выкопал 6 кустов дорогостоящих растений
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: jsadovod.ru
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Накануне в пятом часу утра в отдел полиции Центрального района Волгограда от местных жителей поступило сообщение о том, что в парке по улице Чуйкова неизвестный выкапывает растения.
Когда на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник уже собирался увезти похищенные с клумбы растения. Мужчина был задержан стражами порядка.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, похитителем оказался 43-летний ранее судимый за кражу местный житель. Его целью были дорогостоящие растения – он выкопал 3 куста барбариса и 3 куста самшита.
Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
Похищенные растения городские озеленители вернут обратно на клумбу, где они росли.
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