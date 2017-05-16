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В Перми во время репетиции концерта на детей обрушилась часть сцены
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Перми во время репетиции концерта на детей обрушилась часть сцены
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: ВК/ vk.com/podslushanoperm
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