В Перми во время репетиции концерта на детей обрушилась часть сцены
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: ВК/ vk.com/podslushanoperm
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В среду, 24 мая, в городе Перми у ДК имени Солдатова во время репетиции к празднику Славянской письменности на зрителей упала металлическая конструкция.
На данный момент известно, что в результате происшествия пострадало семь детей. Все они получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по предварительным данным, падение конструкции произошло от порыва ветра. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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