В Перми во время репетиции концерта на детей обрушилась часть сцены

В среду, 24 мая, в городе Перми у ДК имени Солдатова во время репетиции к празднику Славянской письменности на зрителей упала металлическая конструкция.

На данный момент известно, что в результате происшествия пострадало семь детей. Все они получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по предварительным данным, падение конструкции произошло от порыва ветра. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.