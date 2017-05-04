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В Ленинском районе задержали браконьеров с рыбными сетями длиной 1 км
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Ленинском районе задержали браконьеров с рыбными сетями длиной 1 км
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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