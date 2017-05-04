В Ленинском районе задержали браконьеров с рыбными сетями длиной 1 км

В Ленинском районе Волгоградской области в ходе операции «Путина» полицейские вместе с сотрудниками межрайонной природоохранной прокуратуры и Росрыболовства задержали четырех браконьеров.

Во время рейда на одном из водоемов были замечены три человека, которые ставили в воду сети. У волгоградцев стражи порядка изъяли не только запрещенные орудия лова, но также лодку с мотором и рыбу частиковых пород, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Еще одного браконьера – 28-летнего волгоградца – задержали в пойменной части. У него обнаружили 23 лесочные сети, 20 самоловок-накопителей и 56 килограммов рыбы частиковых пород.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В общей сложности у злоумышленников было изъято почти 1 км запрещенных сетей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

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