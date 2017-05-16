В Камышинском районе чиновники нарушили жилищные права семьи переселенцев

Камышинская городская прокуратура выявила нарушения жилищных прав вынужденных переселенцев, которые были допущены чиновниками районной администрации.

В ходе проверки, проведенной по обращению местной жительницы, стало известно, что семья вынужденных переселенцев, включенная в список на получение жилья по целевой программе на 2015-2020 гг. «Жилище», находилась в очереди под первым номером. Но в какой-то момент вдруг оказалась последней.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, список сформирован в хронологической последовательности. Однако постановлением администрации Камышинского района дата постановки на учет указанной семьи была существенно изменена. Это повлияло на изменение очередности.

Основанием для такого решения явился факт переезда семьи заявительницы из города Петров Вал в село Средняя Камышинка Камышинского муниципального района.

«Вместе с тем, факт смены места жительства в пределах одного муниципального образования, органами которого осуществляется ведение списка граждан-участников подпрограммы, не свидетельствует об утрате права на участие в программе», - пояснила представитель областной прокуратуры.