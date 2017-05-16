Прокуратура помогла волгоградцу с редкой болезнью получить нужное лекарство

В прокуратуру Красноармейского района Волгограда обратился 24-летний инвалид 2-ой группы, который пожаловался, что уже 5 месяцев не получает в полном объеме нужное ему лекарство.

Как выяснилось, молодой человек страдает редким (орфанным) заболеванием, и лекарственный препарат, согласно назначенной терапии, ему жизненно необходим.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, проверка подтвердила слова заявителя. В результате в суд направлен иск к региональному комитету здравоохранения и ГУЗ «Больница № 22» с требованием обеспечить инвалида необходимым лекарственным препаратом.