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Прокуратура помогла волгоградцу с редкой болезнью получить нужное лекарство
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Прокуратура помогла волгоградцу с редкой болезнью получить нужное лекарство
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: pravmir.ru
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