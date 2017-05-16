Подозреваемый в убийстве военного-контрактника сбежал от правоохранителей

В Волгограде объявлен в розыск Марк Н., которого подозревают в причастности к убийству 22-летнего военного-контрактника Владимира Колесникова.

Официально в пресс-службе СУ СКР региона корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Марк Н. совершил побег во время следственного эксперимента по адресу Полесская, 10.

27-летний подозреваемый был одет в синие джинсы, черную кофту с длинными рукавами и кроссовки. Рост подозреваемого около 180 см. Все наряды полиции ориентированы на задержание опасного преступника.

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