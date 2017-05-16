На Спартановке маршрутка заехала на капот «Мерседеса»

Поздно вечером 23 мая в Тракторозаводском районе пустую дорогу не поделили «Мерседес» и 59-я маршрутка.

По свидетельству очевидцев в соцсетях, водитель «ГАЗели», который без пассажиров ехал на стоянку, пытался проскочить уже на желтый сигнал светофора и буквально «оседлал» иномарку.

В результате аварии в ней сработали воздушные подушки безопасности, водитель легковушки отделался испугом. «ГАЗель» также почила механические повреждения, в частности, с нее на проезжую часть вытекло масло.