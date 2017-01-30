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Двум волгоградцам грозит по 5 лет тюрьмы за инсценировку ДТП ради страховки
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Двум волгоградцам грозит по 5 лет тюрьмы за инсценировку ДТП ради страховки
Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: nedelya40.ru
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