Двум волгоградцам грозит по 5 лет тюрьмы за инсценировку ДТП ради страховки

Прокуратура Волгоградской области обвинила в мошенничестве в сфере страхования двух жителей областного центра Марата Мелкумяна и Михаила Захарова.

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемые инсценировали дорожно-транспортное происшествие на территории стоянки магазина «МАН», чтобы получить страховку. В результате компании «Росгосстрах» причинен материальный ущерб на сумму более 370 тыс. рублей, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России.

Мелкумян и Захаров признали свою вину. Уголовное дело против них рассмотрит Центральный районный суд г.Волгограда. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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