Дубовских чиновников обязали обеспечить питьевой водой жителей села Садки

Дубовский райсуд по иску прокуратуры признал незаконным бездействие администрации района по обеспечению питьевой водой населения села Садки.

Ранее сельские жители обратились за помощью в надзорный орган, рассказав, что им приходится самостоятельно обеспечивать себя питьевой водой из-за отсутствия центрального водоснабжения и водопроводных сетей. Их слова подтвердились в ходе проверки, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

Таким образом, не только нарушены жилищные права сельчан, но и не обеспечены безопасные условия для проживания из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, пояснила Токарева.