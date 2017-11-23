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Волгоградское предприятие получило крупный штраф за плохую вентиляцию
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградское предприятие получило крупный штраф за плохую вентиляцию

Сегодня, 12:30ПроисшествияНикита ДробныФото: prod-service.ru
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