Волгоградское предприятие получило крупный штраф за плохую вентиляцию

Штрафы на общую сумму порядка 280 тысяч рублей выписала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура одному из крупных промышленных предприятий. На заводе были выявлены нарушения в сфере безопасности и обращения с отходами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», проблемы с соблюдением правовых норм были выявлены на волгоградском предприятии, осуществляющем производство технического углерода. В результате проверки выяснилось, что отдельные опасные объекты эксплуатировались без предварительных экспертиз; некоторые из них не были оснащены системами сигнализации. Кроме того, в нескольких помещениях, где в ходе производственного процесса образовывались взрывоопасные смеси, не была налажена постоянная вентиляция. Помимо этого, на заводе не всегда соблюдались нормы обращения с отходами.