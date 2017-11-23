Волгоградское предприятие получило крупный штраф за плохую вентиляцию
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», проблемы с соблюдением правовых норм были выявлены на волгоградском предприятии, осуществляющем производство технического углерода. В результате проверки выяснилось, что отдельные опасные объекты эксплуатировались без предварительных экспертиз; некоторые из них не были оснащены системами сигнализации. Кроме того, в нескольких помещениях, где в ходе производственного процесса образовывались взрывоопасные смеси, не была налажена постоянная вентиляция. Помимо этого, на заводе не всегда соблюдались нормы обращения с отходами.
По всем этим фактам в отношении руководства предприятия были возбуждены несколько административных производств. Допустившие нарушения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, им предписано срочно привести работу завода в соответствие с требованиями законодательства.
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