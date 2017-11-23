В Волгоградской области алиментщика поймали на подделке документов
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 33-летний подозреваемый систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание двух своих детей. В конце прошлого лета территориальный отдел УФССП по решению суда открыл в его отношении исполнительное производство. Менее чем за год сумма невыплаченного долга достигла 85 тысяч рублей, и районная прокуратура потребовала принудительно взыскать эту сумму с алиментщика.
Однако мужчина не собирался погашать задолженность. Чтобы избежать выплаты, он представил в суд поддельные документы о том, что якобы устроился на работу в частную фирму, которая исправно производила отчисления по его исполнительному производству.
Суду и прокуратуре не потребовалось много времени, чтобы установить истину. Быстро выяснилось, что все бумаги, от трудового договора до характеристики работника, – фальшивки, а сам житель Старополтавского района в указанной организации не проработал ни единого дня.
По итогам проверки, проведённой районной прокуратурой, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование ведут органы регионального СУ Следственного Комитета. За подделку доказательств по гражданскому делу подозреваемому может грозить крупный штраф или арест на срок до четырёх месяцев.
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