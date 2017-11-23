В Волгоградской области алиментщика поймали на подделке документов

Житель Старополтавского района Волгоградской области подделал официальные документы, лишь бы не выплачивать долги по алиментам. Когда обман раскрылся, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 33-летний подозреваемый систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание двух своих детей. В конце прошлого лета территориальный отдел УФССП по решению суда открыл в его отношении исполнительное производство. Менее чем за год сумма невыплаченного долга достигла 85 тысяч рублей, и районная прокуратура потребовала принудительно взыскать эту сумму с алиментщика.

Однако мужчина не собирался погашать задолженность. Чтобы избежать выплаты, он представил в суд поддельные документы о том, что якобы устроился на работу в частную фирму, которая исправно производила отчисления по его исполнительному производству.

Суду и прокуратуре не потребовалось много времени, чтобы установить истину. Быстро выяснилось, что все бумаги, от трудового договора до характеристики работника, – фальшивки, а сам житель Старополтавского района в указанной организации не проработал ни единого дня.