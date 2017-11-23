В Урюпинске в дом к пенсионеру в поисках денег вломилась криминальная пара
С заявлением о грабеже потерпевший обратился в полицию, но приметы подозреваемых он не смог описать.
Тем не менее, сотрудники уголовного розыска установили личности налетчиков. Ими оказались местные жители – 38-летний мужчина и 39-летняя женщина, оба ранее судимые, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Задержанная криминальная пара созналась в содеянном. По их словам, они не ожидали, что одинокий пенсионер обратится в полицию.
Часть похищенного имущества у них изъята. А вот деньги грабители уже потратили на спиртное.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ – «Грабеж». По этой статье максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время мужчина взят под стражу, а его подельница находится под подпиской о невыезде.
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