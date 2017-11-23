В Урюпинске в дом к пенсионеру в поисках денег вломилась криминальная пара

Накануне днем в Урюпинске двое налетчиков – мужчина и женщина – напали на домовладение одиноко проживающего 65-летнего пенсионера. Угрожая физической расправой, злоумышленники похитили 15 тысяч рублей, сотовый телефон, наручные часы, несколько банок с овощными заготовками и медом.

С заявлением о грабеже потерпевший обратился в полицию, но приметы подозреваемых он не смог описать.

Тем не менее, сотрудники уголовного розыска установили личности налетчиков. Ими оказались местные жители – 38-летний мужчина и 39-летняя женщина, оба ранее судимые, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Задержанная криминальная пара созналась в содеянном. По их словам, они не ожидали, что одинокий пенсионер обратится в полицию.

Часть похищенного имущества у них изъята. А вот деньги грабители уже потратили на спиртное.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ – «Грабеж». По этой статье максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до 7 лет.