В Советском районе в массовом ДТП пострадал 5-летний ребенок

В среду утром в Советском районе города Волгограда столкнулись сразу четыре автомобиля. В массовой аварии пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок.

По предварительной информации, ДТП произошло в 9:45 на улице Бабича по вине 27-летнего водителя автомашины Kia cee'd, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как рассказали полицейские водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не пропустил Chevrolet Lanos, которым управляла 22-летняя девушка.

Удар вынес «Шевроле» на встречный внедорожник Chevrolet Niva. А тот, в свою очередь, после столкновения наехал на находившийся сзади Renault Logan.