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В Советском районе в массовом ДТП пострадал 5-летний ребенок
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Советском районе в массовом ДТП пострадал 5-летний ребенок

Сегодня, 12:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Светлана Фоменко/ vk.com/club108998119
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