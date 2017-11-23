В Советском районе в массовом ДТП пострадал 5-летний ребенок
Сегодня, 12:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Светлана Фоменко/ vk.com/club108998119
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В среду утром в Советском районе города Волгограда столкнулись сразу четыре автомобиля. В массовой аварии пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок.
По предварительной информации, ДТП произошло в 9:45 на улице Бабича по вине 27-летнего водителя автомашины Kia cee'd, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как рассказали полицейские водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не пропустил Chevrolet Lanos, которым управляла 22-летняя девушка.
Удар вынес «Шевроле» на встречный внедорожник Chevrolet Niva. А тот, в свою очередь, после столкновения наехал на находившийся сзади Renault Logan.
В результате этой аварии травмы получили 26-летняя пассажирка Kia cee'd, автоледи в Chevrolet Lanos и 5-летний мальчик, находившийся в «Ниве». Приехавшие бригады скорой помощи, доставили пострадавших в городские больницы.
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