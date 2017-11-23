В Кумылженском районе заросло амброзией более 52 гектаров сельхозугодий
Сорняк был обнаружен в ходе рейдового осмотра земель, за которые несет ответственность местный индивидуальный предприниматель. Общая площадь заражения составила 52,980 га, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
При этом аграрий не принял меры по ликвидации очагов карантинного объекта, да и не известил ведомство об обнаружении признаков заражения участка.
По факту выявленного нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 10.1.КРФ об АП в виде штрафа.
Россельхознадзор напоминает, что амброзия полыннолистная – один из наиболее вредных видов сорняка. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, она сильно подавляет культурные растения, иссушает почву и резко снижает плодородие. Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел. Кроме того, этот сорняк опасен для здоровья людей, так как его пыльца в период цветения вызывает заболевание (амброзийный поллиноз), что отрицательно сказывается на экологической обстановке регионов его массового распространения.
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