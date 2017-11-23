В Кумылженском районе заросло амброзией более 52 гектаров сельхозугодий

Специалистами территориального Управления Россельхознадзора на территории сельскохозяйственных угодий Слащевского сельского поселения Кумылженского района выявили очаг карантинного сорняка – амброзии полыннолистной.

Сорняк был обнаружен в ходе рейдового осмотра земель, за которые несет ответственность местный индивидуальный предприниматель. Общая площадь заражения составила 52,980 га, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

При этом аграрий не принял меры по ликвидации очагов карантинного объекта, да и не известил ведомство об обнаружении признаков заражения участка.

По факту выявленного нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 10.1.КРФ об АП в виде штрафа.