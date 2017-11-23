В Дубовском районе ночью на трассе сгорела фура со стеклотарой

Оперативно подоспевшие расчеты 77-ой пожарно-спасательной части потушили горящую фуру в 22:46. Во время происшествия никто из людей не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь охватил весь металлический прицеп, где находились пластиковые ящики со стеклотарой, а также кабину большегруза.

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