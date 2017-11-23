В Дубовском районе ночью на трассе сгорела фура со стеклотарой
Сегодня, 11:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: izhevsk.ru
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Минувшей ночью в Дубовском районе на трассе «Волгоград–Саратов–Сызрань» произошло возгорание в грузовом автомобиле Scania с прицепом.
Фура загорелась на 136-ом километре федеральной трассы. На место происшествия спасателей водитель вызвал в 22:25.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь охватил весь металлический прицеп, где находились пластиковые ящики со стеклотарой, а также кабину большегруза.
Оперативно подоспевшие расчеты 77-ой пожарно-спасательной части потушили горящую фуру в 22:46. Во время происшествия никто из людей не пострадал.
Сотрудники МЧС считают, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки 7-летнего автомобиля.
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