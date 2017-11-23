В Быковском районе школьница ушла из дома после упреков за плохую учебу

Полицейские Быковского района разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу, которая еще 18 ноября ушла в школу, а домой и не вернулась.

Мать старшеклассницы случайно узнала от ее подруги, что дочь уехала на выходные в гости к другу в Волгограде. И действительно вскоре она позвонила от знакомого и сообщила, что вернется в понедельник. Но в начале недели девочка дома не появилась, и женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, связаться со школьницей, не имевшей мобильного телефона, мать не могла. Поэтому стражам порядка пришлось проверять все адреса, где могла находиться несовершеннолетняя.

Накануне полицейские установили местонахождения школьницы и вернули ее домой.