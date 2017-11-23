Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Быковском районе школьница ушла из дома после упреков за плохую учебу
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c

В Быковском районе школьница ушла из дома после упреков за плохую учебу

Сегодня, 12:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: news.sarbc.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?