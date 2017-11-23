Роскомнадзор заблокировал в регионе пять сайтов по продаже редких полозов

Прокуратура Николаевского района обнаружила в интернете сайты, на которых содержалась информация о продаже краснокнижных пресмыкающихся – тонкохвостых полозов.

На ресурсы мог зайти свободно любой пользователь. Здесь были объявления с указанием цены полозов и контактных телефонов продавцов. Цена за пресмыкающихся варьировалась от 2,5 до 5 тысяч рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

По законодательству, оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влечет уголовную ответственность. В связи с этим прокурор Николаевского района обратился в суд, потребовав запретить распространение размещенной на сайтах информации.