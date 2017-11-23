Роскомнадзор заблокировал в регионе пять сайтов по продаже редких полозов
Сегодня, 14:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 24daily.net
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Прокуратура Николаевского района обнаружила в интернете сайты, на которых содержалась информация о продаже краснокнижных пресмыкающихся – тонкохвостых полозов.
На ресурсы мог зайти свободно любой пользователь. Здесь были объявления с указанием цены полозов и контактных телефонов продавцов. Цена за пресмыкающихся варьировалась от 2,5 до 5 тысяч рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
По законодательству, оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влечет уголовную ответственность. В связи с этим прокурор Николаевского района обратился в суд, потребовав запретить распространение размещенной на сайтах информации.
Райсуд эти требования удовлетворил. И в настоящее время Роскомнадзор заблокировал доступ на указанные сайты.
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