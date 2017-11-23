При пожаре в волжской пятиэтажке едва не сгорел 49-летний мужчина
Сегодня, 09:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kolpinonews.ru
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В минувшую среду вечером произошел пожар в одной из пятиэтажек поселка Краснооктябрьский, расположенного на территории городского округа - город Волжский.
В 16:00 диспетчер пожарно-спасательной службы принял сообщение о возгорании в квартире дома на улице Олега Кошевого.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в небольшой комнате загорелись домашние вещи на площади 1 кв. м.
Сотрудники 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание за считанные минуты. Во время происшествия ожоги получил находившийся в комнате 49-летний хозяин квартиры.
Специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.
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