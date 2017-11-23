При пожаре в волжской пятиэтажке едва не сгорел 49-летний мужчина

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в небольшой комнате загорелись домашние вещи на площади 1 кв. м.

В минувшую среду вечером произошел пожар в одной из пятиэтажек поселка Краснооктябрьский, расположенного на территории городского округа - город Волжский.

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