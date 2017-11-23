Под Камышином водитель «Лады Ларгус» погиб при столкновении с большегрузом

Удар был настолько сильным, что у водителя отечественной машины шансов выжить не было. Он скончался на месте происшествия.

Лобовое столкновение произошло на 537 километре федеральной трассы. По словам полицейских, 34-летний водитель «Лады», направлявшийся в сторону Камышина, выехал на полосу встречного движения, где в это время ехала фура.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 16:55 автомобиль «Лада Ларгус» на скорости врезалась в большегруз MAN.

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