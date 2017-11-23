Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Под Камышином водитель «Лады Ларгус» погиб при столкновении с большегрузом
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b4%d1%82%d0%bf+%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%b8%d0%bd

Под Камышином водитель «Лады Ларгус» погиб при столкновении с большегрузом

Сегодня, 11:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: newsnn.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?