Молодой волгоградец установил «однорукого бандита» прямо в торговом киоске
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, в сентябре предприимчивый волгоградец решил «подзаработать» за счёт любителей игровых автоматов. Он установил «однорукого бандита» прямо в торговом павильоне и фактически открыто вёл противозаконную деятельность. Правда, доход с азартных игр молодой человек получал недолго: вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Сам волгоградец полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело в его отношении рассмотрит Тракторозаводский районный суд. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, всего пару дней назад аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении 29-летнего жителя Дзержинского района. Открытый им нелегальный игровой клуб проработал всего пять суток, прежде чем был закрыт полицией.
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