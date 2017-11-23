Молодой волгоградец установил «однорукого бандита» прямо в торговом киоске

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек пойдёт под суд за незаконную организацию азартных игр.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, в сентябре предприимчивый волгоградец решил «подзаработать» за счёт любителей игровых автоматов. Он установил «однорукого бандита» прямо в торговом павильоне и фактически открыто вёл противозаконную деятельность. Правда, доход с азартных игр молодой человек получал недолго: вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сам волгоградец полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело в его отношении рассмотрит Тракторозаводский районный суд. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до двух лет.