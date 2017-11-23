Фроловская пенсионерка, продававшая алкоголь, хотела подкупить участкового

Во Фроловском районе следователи завели уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, которая пыталась дать взятку полицейскому (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

В одном из поселений пенсионерка незаконно продала бутылку крепкого спиртного напитка, разумеется, не имея разрешения и лицензии. Об этом факте стало известно старшему участковому уполномоченному полиции, который вызвал к себе нарушительницу для составления административного протокола.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, женщине грозил штраф в 50 тысяч рублей. 21 ноября пенсионерка пришла к участковому и попыталась «договориться» с ним за 15 тысяч рублей, чтобы ее не привлекали к ответственности.

При передаче денег подозреваемая задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД.

Свою вину пенсионерка уже полностью признала.