Фроловская пенсионерка, продававшая алкоголь, хотела подкупить участкового
В одном из поселений пенсионерка незаконно продала бутылку крепкого спиртного напитка, разумеется, не имея разрешения и лицензии. Об этом факте стало известно старшему участковому уполномоченному полиции, который вызвал к себе нарушительницу для составления административного протокола.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, женщине грозил штраф в 50 тысяч рублей. 21 ноября пенсионерка пришла к участковому и попыталась «договориться» с ним за 15 тысяч рублей, чтобы ее не привлекали к ответственности.
При передаче денег подозреваемая задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД.
Свою вину пенсионерка уже полностью признала.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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