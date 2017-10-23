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Волгоградцу грозят двенадцать лет колонии за попытку подкупить полицейского
Сюжеты:
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Волгоградцу грозят двенадцать лет колонии за попытку подкупить полицейского

Сегодня, 13:03ПроисшествияНикита ДробныФото: compromat.ws
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