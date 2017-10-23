Волгоградцу грозят двенадцать лет колонии за попытку подкупить полицейского

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в даче крупной взятки сотруднику полиции.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, обвиняемый занимался нелегальной переработкой нефти на территории областного центра. Когда о его действиях стало известно правоохранительным органам, коммерсант решил избавиться от проблем с законом при помощи взятки. В июне он передал представителю отдела по борьбе с экономической преступностью регионального ГУ МВД 200 тысяч рублей в обмен на отказ от его уголовного преследования.

Однако мужчина не учёл, что все его действия с самого начала контролировались отделом по противодействию коррупции.

- При передаче денег полицейскому взяткодатель был задержан оперативными сотрудниками УЭБиПК регионального ГУ МВД России по Волгоградской области, -рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. - На стадии расследования свою вину в содеянном подследственный полностью признал, написав явку с повинной и заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.