В Волжском водитель маршрутки наехал на пенсионерку прямо на переходе

В понедельник в Волжском спешащие утром на работу горожане стали очевидцами наезда микроавтобуса на пожилую женщину, которая не успела перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло около 8 часов утра на перекрестке проспекта Ленина и улицы Космонавтов.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Волжскому Алексей Клинков, ГАЗелью, которая в этот момент не находилась на маршруте, управлял 47-летний мужчина. После того, как на перекрестке зажегся зеленый свет, он начал движение, не пропустив женщину, которая не успела перейти дорогу по «зебре» из-за проблем с ногами.

Момент наезда Фото: Joinpower Powernet

До наезда Фото: Joinpower Powernet

По словам очевидцев происшествия, в результате наезда пострадавшая упала под колеса маршрутки, и машина метра три протащила ее по дороге.

Видео Видео: Joinpower Powernet