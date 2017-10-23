В Волжском водитель маршрутки наехал на пенсионерку прямо на переходе
ДТП произошло около 8 часов утра на перекрестке проспекта Ленина и улицы Космонавтов.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Волжскому Алексей Клинков, ГАЗелью, которая в этот момент не находилась на маршруте, управлял 47-летний мужчина. После того, как на перекрестке зажегся зеленый свет, он начал движение, не пропустив женщину, которая не успела перейти дорогу по «зебре» из-за проблем с ногами.
По словам очевидцев происшествия, в результате наезда пострадавшая упала под колеса маршрутки, и машина метра три протащила ее по дороге.
С места происшествия женщина, личность которой пока устанавливается, была доставлена в больницу с травмой головы и возможными переломами.
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