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В Волжском водитель маршрутки наехал на пенсионерку прямо на переходе
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском водитель маршрутки наехал на пенсионерку прямо на переходе

Сегодня, 14:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Joinpower Powernet
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