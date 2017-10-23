В Волгограде, Волжском и двух районах объявили карантин по бешенству

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал сразу четыре постановления об установлении двухмесячного карантина по бешенству среди животных в регионе.

Под карантин попал дом №19 по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда и территория в радиусе 1 километра. Здесь бешенство было выявлено у домашней кошки, принадлежащей одной из местных жительниц.

Неблагополучным пунктом в Волжском признано СНТ «Строитель», расположенное на шлюзах. Тут заболело домашнее животное в одном из частных домовладений на 3-й улице.

Еще один очаг бешенства выявлен в доме жителя хутора Бузиновка Калачевского района на улице Степной. Весь населенный пункт объявлен карантинной зоной.

Четвертое постановление главы региона касается поселка Пригородный Фроловского района, где в одном из домов по улице Октябрьской обнаружено животное, заразившееся страшным инфекционным заболеванием. Здесь под карантин попал жилой массив между улицами Урожайной, Строительной и Подгорной, который сейчас считается неблагополучным пунктом.

Согласно опубликованным документам, во время карантина запрещается в опасных зонах торговать животными и отлавливать их, а также проводить выставки и вывозить собак и кошек.