В Волгограде, Волжском и двух районах объявили карантин по бешенству
Под карантин попал дом №19 по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда и территория в радиусе 1 километра. Здесь бешенство было выявлено у домашней кошки, принадлежащей одной из местных жительниц.
Неблагополучным пунктом в Волжском признано СНТ «Строитель», расположенное на шлюзах. Тут заболело домашнее животное в одном из частных домовладений на 3-й улице.
Еще один очаг бешенства выявлен в доме жителя хутора Бузиновка Калачевского района на улице Степной. Весь населенный пункт объявлен карантинной зоной.
Четвертое постановление главы региона касается поселка Пригородный Фроловского района, где в одном из домов по улице Октябрьской обнаружено животное, заразившееся страшным инфекционным заболеванием. Здесь под карантин попал жилой массив между улицами Урожайной, Строительной и Подгорной, который сейчас считается неблагополучным пунктом.
Согласно опубликованным документам, во время карантина запрещается в опасных зонах торговать животными и отлавливать их, а также проводить выставки и вывозить собак и кошек.
Областному комитету ветеринарии дано указание принять все меры по ликвидации выявленных очагов бешенства.
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