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В Волгограде, Волжском и двух районах объявили карантин по бешенству
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Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде, Волжском и двух районах объявили карантин по бешенству

Сегодня, 20:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tsn24.ru
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