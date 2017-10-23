В Волгограде при пожаре в квартире девятиэтажки пострадала хозяйка

Во время пожара пострадала находившаяся в квартире женщина 1989 года рождения. Она была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

В квартире, расположенной в одной из многоэтажек Центрального района, накануне едва не сгорела 28-летняя женщина.

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