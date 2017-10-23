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В Волгограде при пожаре в квартире девятиэтажки пострадала хозяйка
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В Волгограде при пожаре в квартире девятиэтажки пострадала хозяйка

Сегодня, 09:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: konkovo.mos.ru
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