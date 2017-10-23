В Волгограде при пожаре в квартире девятиэтажки пострадала хозяйка
Сегодня, 09:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: konkovo.mos.ru
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В квартире, расположенной в одной из многоэтажек Центрального района, накануне едва не сгорела 28-летняя женщина.
Сообщение о возгорании диспетчером пожарно-спасательной службы зарегистрировано в 20.17.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области в многоэтажке горела мебель в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия расчеты 3-й пожарно-спасательной части потушили огонь через 20 минут после вызова.
Во время пожара пострадала находившаяся в квартире женщина 1989 года рождения. Она была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
Пожарные считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электрической проводки.
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