В Волгограде обокрали беспечную посетительницу караоке-клуба на Ардатовской
Сообщение о краже поступило сотрудникам Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, установить картину происшедшего, а также точное время совершения кражи оказалось затруднительно из-за нетрезвого состояния заявительницы. Тем не менее, сотрудникам вневедомственной охраны, получившим ориентировку от дежурного, удалось задержать подозреваемого.
Вором оказался 21-летний неработающий волгоградец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
Также выяснилось, что злоумышленник проживает по соседству с заявительницей, и в тот день также отдыхал в развлекательном заведении с друзьями.
Задержанный был доставлен росгвардейцами в территориальный отдел полиции. Похищенное у него изъято.
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