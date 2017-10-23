В Волгограде обокрали беспечную посетительницу караоке-клуба на Ардатовской

В Волгограде после воскресного отдыха в караоке- клубе, расположенном по улице Ардатовской, 25-летняя посетительница лишилась денег. Двадцать тысяч рублей у нее украли прямо из сумки, оставленной на какое-то время без присмотра.

Сообщение о краже поступило сотрудникам Росгвардии, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, установить картину происшедшего, а также точное время совершения кражи оказалось затруднительно из-за нетрезвого состояния заявительницы. Тем не менее, сотрудникам вневедомственной охраны, получившим ориентировку от дежурного, удалось задержать подозреваемого.

Вором оказался 21-летний неработающий волгоградец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Также выяснилось, что злоумышленник проживает по соседству с заявительницей, и в тот день также отдыхал в развлекательном заведении с друзьями.