В Котово семейная пара отравилась угарным газом
Сегодня, 10:47ПроисшествияВиталий КошелевФото: panram.ru
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Утечка угарного газа в закрытом помещении очень часто приводит к фатальным последствиям. Человек, как правило, не успевает осознать, что дышит отравой, а потом у него не остается сил, чтобы выйти на свежий воздух.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, в ночь на воскресенье около 0:30 в Котовскую ЦРБ с места жительства была доставлена пара, проживающая в гражданском браке. У обоих было сильное отравление угарным газом.
Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности – 34-летняя женщина и 28-летний мужчина еще не легли спать, и супруг вызвал «скорую», как только почувствовал недомогание. Сейчас состояние обоих стабильное.
Как выяснилось, утечка газа шла от газовой колонки, которую семья использовала для подогрева воды.
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