В Котово семейная пара отравилась угарным газом

Утечка угарного газа в закрытом помещении очень часто приводит к фатальным последствиям. Человек, как правило, не успевает осознать, что дышит отравой, а потом у него не остается сил, чтобы выйти на свежий воздух.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, в ночь на воскресенье около 0:30 в Котовскую ЦРБ с места жительства была доставлена пара, проживающая в гражданском браке. У обоих было сильное отравление угарным газом.

Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности – 34-летняя женщина и 28-летний мужчина еще не легли спать, и супруг вызвал «скорую», как только почувствовал недомогание. Сейчас состояние обоих стабильное.