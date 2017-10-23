В Камышине 31-летний безработный угрожал обрезом посетителям кафе
Тревожная сигнализация сработала примерно в половине шестого утра. На место происшествия сразу же выдвинулась группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии.
Уже в кафе администратор заведения пояснил, что между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей достал из под стола ружье.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, приняв все меры предосторожности, стражи порядка задержали в помещении кафе мужчину, недавно угрожавшего посетителям огнестрельным оружием. У него был изъят патрон от охотничьего ружья.
Затем в ходе осмотра банкетного зала бойцы вневедомственной охраны обнаружили за барной стойкой предмет, конструктивно похожий на одноствольное ружье.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции, которой росгвардейцы передали задержанного камышанина.
По заключению экспертов, у него был изъят, как оказалось, обрез охотничьего ружья 16 калибра, который вполне пригоден для ведения стрельбы.
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