В Камышине 31-летний безработный угрожал обрезом посетителям кафе

В Камышине накануне росгвардейцы задержали 31-летнего безработного местного жителя, напугавшего обрезом ружья посетителей и работников кафе по улице Воинов-интернационалистов.

Тревожная сигнализация сработала примерно в половине шестого утра. На место происшествия сразу же выдвинулась группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Уже в кафе администратор заведения пояснил, что между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей достал из под стола ружье.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, приняв все меры предосторожности, стражи порядка задержали в помещении кафе мужчину, недавно угрожавшего посетителям огнестрельным оружием. У него был изъят патрон от охотничьего ружья.

Затем в ходе осмотра банкетного зала бойцы вневедомственной охраны обнаружили за барной стойкой предмет, конструктивно похожий на одноствольное ружье.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции, которой росгвардейцы передали задержанного камышанина.