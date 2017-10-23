В Дзержинском районе «Лада» сбила на темной дороге 14-летнего подростка
Сегодня, 11:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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Накануне в Дзержинском районе города Волгограда 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на подростка, переходившего дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло в 18.40 напротив дома №23 по улице Камышовой.
Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по региону, водитель легковушки ехал по проспекту Дорожников в сторону улицы Танкистов и на неосвещенном участке дороги не заметил 14-летнего подростка, внезапно оказавшегося перед машиной.
Попав под машину, мальчик получил ушибы и травму головы. С места происшествия он был госпитализирован в больницу.
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